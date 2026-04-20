Il Marsala s’impone al Municipale 3 a 0 contro Montelepre

Mentre sugli spalti si consuma la ‘passerella’ dei candidati sindaci, sul campo di calcio il Marsala non può sbagliare. Dopo alcuni passi falsi in questo Campionato di Eccellenza, come il pareggio a Palermo con l’ultima in classifica, era necessario fare punti per riconquistare il secondo posto alla 29ª e penultima giornata. Gli azzurri di Mister Ignoffo – anche se assente per una squalifica – si prendono tutta la posta in palio con una prova di forza vincendo con un netto 3 a 0 contro il Montelepre. Già al 6′ del primo tempo Costa sigla la prima rete su assist di Galfano. Sarà l’unica rete della prima parte della gara. Nel secondo tempo sarà Lo Bosco a segnare la sua doppietta al 42′ e al 47′ archiviando la gara e riportando la squadra cara al Presidente Angelo Casa a -1 dalla seconda in classifica Kamarat.