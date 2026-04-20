Liberazione, a Petrosino la consegna della Costituzione ai neo 18enni

Petrosino celebra i neo diciottenni consegnando la Costituzione in Aula Consiliare il 24 aprile prossimo. Diventare maggiorenni rappresenta un passaggio fondamentale nella vita di ogni cittadino, segnando l’ingresso nella piena titolarità di diritti e doveri. Per celebrare questo importante traguardo, il Comune di Petrosino promuove una cerimonia dedicata ai giovani che hanno recentemente compiuto 18 anni. L’iniziativa prevede la consegna ufficiale della Costituzione della Repubblica Italiana, simbolo dei valori fondanti della nostra democrazia: libertà, uguaglianza, partecipazione e responsabilità civile. Un gesto significativo con cui l’Amministrazione comunale intende rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del proprio ruolo attivo nella società.

La cerimonia si svolgerà venerdì 24 aprile alle ore 18 presso l’Aula Consiliare del Comune di Petrosino e rappresenterà un momento di incontro e condivisione tra istituzioni e nuove generazioni. “Con questa iniziativa – sottolinea il Sindaco Giacomo Anastasi – vogliamo rivolgere ai nostri giovani un messaggio forte: essere cittadini significa partecipare, conoscere i propri diritti e adempiere con responsabilità ai propri doveri. La Costituzione è la guida che accompagna ciascuno di noi in questo percorso, a partire dall’Articolo 11 che ribadisce il ripudio della guerra e la promozione della pace e della giustizia tra le nazioni”. L’Amministrazione invita tutti i neo diciottenni a partecipare a questo momento simbolico e formativo, pensato per valorizzare il loro ingresso nella vita civica del Paese. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali.