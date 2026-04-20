Castellammare, denunciato un 27enne dai familiari finisce in carcere. La vicenda

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo del Pubblico Ministero, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nei confronti di un 27enne di origine palermitana residente a Castellammare.

La ricostruzione della vicenda

Il provvedimento è scaturito dalle risultanze investigative esitate dai Carabinieri di Castellammare a seguito delle denunce presentate dalla madre e dalla sorella entrambe conviventi con il 27enne, le quali riferivano di reiterati maltrattamenti e minacce attuate con l’uso di coltelli, al fine di costringerle a consegnargli più volte al giorno somme di denaro quantificate tra le 20 e le 50 euro.

A formalità di rito ultimate, il 27enne è stato associato presso la casa circondariale di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, successivamente il fermo veniva convalidato dal G.I.P che disponeva la custodia cautelare in carcere.