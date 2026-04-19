Volti noti, promesse facili: così nascono le nuove truffe online

Un volto familiare, una voce autorevole, un’intervista apparentemente credibile. Tutto sembra autentico, eppure non lo è. Negli ultimi tempi si stanno diffondendo con sempre maggiore frequenza contenuti completamente falsi – articoli, video e interviste – costruiti per trarre in inganno i cittadini. A renderli particolarmente insidiosi è l’uso di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, che permettono di alterare immagini e registrazioni reali, fino a far sembrare che giornalisti, esponenti politici o rappresentanti delle istituzioni pronuncino parole mai dette. Si tratta di una vera e propria manipolazione della realtà: interventi televisivi autentici vengono modificati e trasformati in messaggi ingannevoli, nei quali personaggi noti sembrano promuovere opportunità di investimento online. Dietro queste apparenti occasioni si nasconde, in realtà, una truffa ben organizzata.

Le piattaforme proposte come “sicure” o “ad alto rendimento” sono create appositamente per ingannare gli utenti, convincendoli a versare denaro o a fornire dati personali e bancari. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace: si sfrutta la fiducia che le persone ripongono in volti conosciuti per rendere credibile un’offerta che, diversamente, desterebbe sospetti. Promesse di guadagni facili, testimonianze costruite ad arte e immagini convincenti completano il quadro di un inganno sempre più difficile da riconoscere. È proprio per questo che la prudenza diventa fondamentale. Diffidare di chi garantisce rendimenti elevati in tempi brevi è il primo passo per proteggersi. Allo stesso modo, è importante non lasciarsi convincere dalla presenza di un personaggio noto: oggi la tecnologia consente di riprodurre con grande realismo volti e voci, rendendo credibili anche i messaggi completamente inventati. La Polizia Postale invita quindi a verificare sempre l’attendibilità delle informazioni, consultando le fonti ufficiali e i siti delle autorità competenti, come quelli delle istituzioni di vigilanza finanziaria.

È essenziale accertarsi che gli intermediari siano autorizzati prima di effettuare qualsiasi investimento. Altrettanto importante è evitare di cliccare su collegamenti o annunci pubblicitari che rimandano a piattaforme sconosciute, soprattutto quando compaiono sui social o arrivano in modo inatteso. E, naturalmente, non bisogna mai condividere dati personali o bancari senza aver verificato con certezza l’identità dell’interlocutore. Infine, ogni tentativo di truffa può e deve essere segnalato attraverso il portale ufficiale della Polizia Postale, www.commissariatodips.it, uno strumento fondamentale per contrastare un fenomeno in continua evoluzione. In un mondo digitale dove realtà e finzione possono facilmente confondersi, informarsi e mantenere alta l’attenzione resta la difesa più efficace. Perché, dietro un volto noto e una promessa allettante, può nascondersi un inganno costruito nei minimi dettagli. Appuntamento alla prossima settimana con la rubrica “I consigli della Polizia Postale: come difendersi dagli inganni del web”, realizzata in collaborazione con la sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Trapani.