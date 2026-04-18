Trapani Basket, l’under 17 esclusa dal campionato di Eccellenza

Ancora una brutta notizia per gli appassionati di basket trapanesi. Dopo la bruciante esclusione degli Shark dal campionato di A1, anche l’under 17 viene esclusa dal campionato di Eccellenza per la stagione in corso. Il giudice sportivo regionale della Fip ha ufficializzato la propria determinazione, legata al mancato pagamento della quinta rata regionale, con scadenza fissata al 3 marzo 2026. I risultati dei match precedenti restano validi ai fini della classifica generale, mentre le gare rimanenti saranno omologate con il punteggio di 0-20. Alla società trapanese resta la possibilità di iscriversi a campionati a libera partecipazione.
Teatro