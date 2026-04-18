Hormuz riapre, il petrolio scende: ma la crisi energetica resta un’incognita

La riapertura dello Stretto di Hormuz segna un primo segnale di distensione sul fronte energetico globale, con effetti immediati sui mercati: il prezzo del petrolio ha iniziato a scendere dopo settimane di forte tensione legate al conflitto tra Iran e Stati Uniti. Dopo i picchi registrati durante la crisi – quando il greggio aveva superato anche i 100 dollari al barile a causa del blocco di uno dei principali snodi energetici mondiali – la ripresa del traffico marittimo ha riportato una relativa stabilità. Lo Stretto di Hormuz, infatti, è cruciale per il transito di circa il 20% del petrolio mondiale, e la sua chiusura aveva provocato un’impennata dei prezzi e forti ripercussioni sull’economia globale.

Con l’allentarsi delle tensioni e il ritorno alla navigazione, le quotazioni hanno subito un calo significativo: il Brent è sceso sotto i 92 dollari al barile, mentre anche il gas ha registrato una diminuzione sensibile sui mercati europei. Tuttavia, il ribasso non significa automaticamente un ritorno alla normalità. La crisi ha lasciato strascichi importanti, tra incertezze geopolitiche e timori legati alla sicurezza degli approvvigionamenti. Gli equilibri restano fragili e il mercato energetico continua a reagire rapidamente a ogni sviluppo internazionale. Inoltre, il calo del prezzo del petrolio non si traduce sempre in un immediato beneficio per i consumatori: in molti territori, come la Sicilia, i prezzi alla pompa restano elevati nonostante le oscillazioni delle quotazioni internazionali. In questo scenario, la riapertura di Hormuz rappresenta una boccata d’ossigeno per i mercati, ma non basta a cancellare le tensioni di fondo. La crisi energetica, alimentata da fattori geopolitici e strutturali, resta infatti una variabile centrale per l’economia globale nei prossimi mesi.