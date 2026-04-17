Al Palasancarlo play off da brividi nella sfida tra Marsala Futsal e Futsal Mazara

Il Marsala Futsal 2012 si prepara a vivere due appuntamenti importanti. Uno è decisivo per la stagione 2025/2026: il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie A2, in programma sabato 18 alle ore 16 al Palazzetto dello Sport di Marsala contro il Futsal Mazara 2020. Davanti al proprio pubblico andrà in scena un derby ad altissima tensione, con in palio l’accesso alla fase successiva. La squadra marsalese riparte dal pesante 4-1 subito nella gara d’andata, un risultato che rende la sfida in salita e che impone una prestazione praticamente perfetta. In panchina non ci sarà Mister Tutilo, esonerato dopo la sfida coi gialloblù, ma ci sarà il duo Leandro D’Alessandro-Giuseppe Costigliola, che già hanno preso in mano la squadra nel post Rafa Torrejon di inizio stagione. Servirà intensità, attenzione e la capacità di sfruttare ogni occasione, perché nel futsal bastano pochi minuti per cambiare completamente l’inerzia di una partita. A dirigere la gara: Diego Loris Mitri (sez. Albano Laziale) Arbitro 1, Giglio Pietro Granata (sez. Sala Consilina) Arbitro 2, Claudio Martinico (sez. Marsala) crono.

L’altro appuntamento da non perdere per i tifosi azzurri è l’inizio del secondo turno dei play off per la formazione dell’Under 19. I giovani del Marsala Futsal che si sono classificati al 1° posto nel Girone Z, – dopo la vittoria interna per 3 a 1 contro il Mistral – ospiteranno il Meta Catania, 1° classificato nel Girone V, al Palazzetto dello Sport di Marsala domenica 19 aprile alle ore 19 (ingresso libero). Due prime della classe, ma solo una passerà alla fase successiva.