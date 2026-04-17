Mazara: Premio Nazionale “Peschereccio d’Oro”, tutti i premiati dell’edizione 2026

Nella sala Segesta dell’Hotel Mahara si è svolta la conferenza stampa e la presentazione ufficiale della XVIII edizione del Premio Nazionale “Peschereccio d’Oro 2026”. All’incontro hanno preso parte gli organizzatori Emanuele, Natale e Piero Campisi, insieme al dott. Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo e presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, al presidente del Consiglio comunale Francesco Di Liberti, oltre a giornalisti, testimonial, autorità, rappresentanti delle associazioni, docenti, dirigenti scolastici e numeroso pubblico. Nel corso della presentazione è stato annunciato l’elenco definitivo dei premiati. Il programma della manifestazione prevede l’arrivo dei premiati in città a partire dal 22 aprile. Il 23 aprile, presso l’Hotel Mahara, alle ore 9.00 le delegazioni delle scuole superiori di Mazara del Vallo incontreranno e intervisteranno i protagonisti dell’evento. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sarà la stampa a rivolgere le proprie domande ai premiati, mentre alle ore 18.00 si terrà il Galà di consegna dei riconoscimenti. L’edizione 2026 si arricchisce inoltre di un importante valore istituzionale: il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e l’assegnazione della medaglia della sezione Antimafia alla Memoria da parte della Presidenza della Camera dei Deputati; presentano Piero Campisi e Giada Giacalone.

PREMIATI

Giudice (Beato) Rosario Livatino – Premio nazionale antimafia alla memoria (testimonial Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato)

Pegah Moshir Pour – scrittrice e attivista iraniana per i diritti umani

Antonio Sfameni – capo della Squadra Mobile di Palermo

Capitaneria di Porto di Mazara – 50° anniversario dall’elevazione al rango di Capitaneria di Porto

Jamil Sadegholvaad – sindaco di Rimini (Rimini città capitale del turismo)

Prof.ssa Cristina Gallo – Premio missionaria di umanità

Umberto Brindani – giornalista e scrittore, direttore del settimanale “Gente”

Andrea Soncin – CT Nazionale di calcio femminile

Cristian Brocchi – allenatore e opinionista TV

Dott. Domenico Cimino – Premio Italia che lavora (imprenditoria e turismo)

Prof. Giovanni Ruvolo – presidente ODV “A Cuore Aperto” tra Sicilia e Africa

Giacomo Di Girolamo – giornalista e scrittore (autore de “L’Invisibile”)

Anna Capra – scrittrice, autrice de “La ragazza dagli occhi grandi” (politiche sociali e fragilità)

Francesco Adragna (Capitan Ciccio) – Premio mare e cultura (ritrovamento del Satiro Danzante)

Salvatore Giacalone – 50° anno di attività giornalistica

Ester Rizzo – scrittrice

Marco Savatteri – regista e autore teatrale (cast “Camicette Bianche” musical tour 2026)

Baronessa Maria Elena De Saint Didier – Premio solidarietà e cultura

Equipaggio motopesca “Regina” – Premio eroi del mare (salvataggio del motopesca “Boccia VM”)

Giuseppe Messina – autore ed esperto di pesca

ARTE E DANZA

Dance Works della coreografa nazionale Carla Favata

Cast del musical “Camicette Bianche”

TESTIMONIAL