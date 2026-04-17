Marsala, scrivono le mamme della scuola di Ranna: “Tragedia sfiorata, chiediamo un ausiliare del traffico”

A mandare questa mail siamo alcune mamme di alcuni ragazzi che frequentano la scuola Ranna (sede di via Trapani), appartenente all’istituto Mario Nuccio. Nel mese di novembre abbiamo mandato una pec alla polizia municipale e al Comune per avere un ausiliare davanti alla nostra scuola, per l’alta velocità sia nell’orario di entrata, ma soprattutto all’uscita, ma nessuno ci ha mai risposto e sono state mandate ad oggi anche altre pec. Quasi tutte le scuole del centro storico hanno non solo un ausiliare, bensì due, e pure la polizia municipale…invece noi ovviamente che apparteniamo alla periferia siamo totalmente dimenticati.

La via Trapani non è una semplice strada provinciale…proprio ieri all’uscita dalla scuola, alle ore 14, al suono della campanella si stava sfiorando una tragedia, con un autoarticoolato passato ad altissima velocità, senza rispettare i segnali che specificano che lì c’è una scuola, rischiando di mettere sotto un ragazzino che era proprio vicino al bordo della strada.

E’ così difficile mettere qualcuno che faccia rispettare la velocità e mettere in sicurezza i nostri ragazzi?

Attendiamo notizie sia dalla polizia municipale, ma soprattutto dal nostro Comune e dal nostro caro sindaco, per fargli ricordare che le contrade di periferia non esistono solo per chiedere i voti, ma esistono pure per essere salvaguardate.

Cordiali saluti,

le mamme dell’istituto Ranna