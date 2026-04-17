La Diavoli Rossi Marsala brilla al Campionato Regionale Silver

Weekend ricco di emozioni per otto giovani ginnaste della Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala, protagoniste al CUS di Messina nella prima prova del Campionato Regionale Silver FGI di ginnastica artistica femminile. Sabato subito grandi risultati: nel livello LA3 Dalila Chirco ed Elisa Civello dominano la gara conquistando rispettivamente primo e secondo posto. Nella categoria A1, tra 21 partecipanti, ottima prova per Alyssa Foderà, seconda, e Giulia Mulè, quarta a pari merito. Nel programma LA3 avanzato, Viola Salvaggio brilla conquistando l’oro, mentre Mariele D’Asaro chiude sesta dopo un errore alla trave. Domenica spazio al livello LB3 base: Irene Gentile e Sara Crinelli, al termine di un serrato testa a testa, ottengono un prestigioso primo e secondo posto. Bilancio più che positivo per la società marsalese, che porta a casa sei podi complessivi. Un risultato che conferma il valore tecnico e la crescita delle giovani atlete, pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste nel panorama regionale.