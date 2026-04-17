A2 di Pallamano, la Handball Trapani batte la Publiesse Chiaravalle 46 a 19

La Handball Trapani si aggiudica la prima sfida del concentramento di Chieti nella prima parte della post season di A2. Le granata, infatti, si sono imposte contro la Publiesse Chiaravalle con il risultato finale di 46 a 19. Domani la seconda sfida contro l’Halikada Gattopardo (ore 13).

IL TABELLINO

Handball Trapani – Publiesse Chiaravalle 49-19 (23-9)

Handball Trapani: Bustos, Stellato 5, Ferraresi F. 2, Lista 8, Ronga 2, Marino 1, Borodai 4, Lusarreta 3, Scordamaglia 1, Ferraro, Ferraresi M. 6, Ascorti 2, Di Prisco 4, Lazea 3, Podariu 5, Contino. All. Lucas Vitale Alvarez

Publiesse Chiaravalle: Tanfani, Ogbolu 1, Cuello 3, Costantini, Corradetti 2, Rivera, Carrizo 7, Ricci, Aquili 2, Belogi 1, Crispiani, Liuti, Pellonara 2, Aliko 1, Culinari. All. Gianluca Sampaolo

Arbitri: Leonardo Tramontini – Andrea Sicher

Commissario: Vincenzo Chiarello.

CRONACA

Prestazione solida, concreta, senza sbavature. La Handball Trapani risponde presente e lo fa con una prova di grande maturità, costruita fin dalle prime battute su intensità e attenzione. Difesa compatta, rotazioni efficaci e un approccio mentale che non lascia spazio a cali: dalla panchina arrivano risposte immediate, mentre tra i pali la porta resta praticamente blindata nei momenti più delicati. Poche le palle perse, alta la qualità del gioco negli spazi e la sensazione costante di controllo. Un successo che vale un passo in avanti pesante nel percorso verso l’obiettivo.

DICHIARAZIONI

Lucas Vitale Alvarez, coach Handball Trapani: «Prima di tutto, voglio ringraziare le mie giocatrici per l’atteggiamento e il livello mentale di competitività mostrato fin dall’inizio della giornata, cominciata molto presto con una partita importante per il percorso che vogliamo fare. Dal minuto zero si è vista un’intensità enorme da parte di tutte: chi entrava dalla panchina riusciva persino ad alzare il livello. Quando la difesa non rispondeva al meglio, ci ha pensato il nostro portiere a chiudere tutti i varchi. Abbiamo disputato una partita molto seria, con poche perdite del pallone e un’ottima gestione degli spazi. Siamo molto contenti di aver fatto un passo in più e di esserci avvicinati al nostro obiettivo».