Marsala: via Pellegrino chiusa ma le auto parcheggiano lo stesso…

Poche settimane fa, il Comune di Marsala, in accordo con la Polizia Municiale, ha provveduto a transennare la via A. e V. Pellegrino, accanto al Santuario della Madonna della Cava, in pieno centro città, a causa del rischio presente per via di una cavità sotterranea che potrebbe mettere in pericolo mezzi e passanti. Per questo si stanno svolgendo delle indagini geologiche. Ogni tanto, probabilmente a causa del vento, le transenne cadono; altre volte sembra però che le stesse vengano spostate, tanto che i conducenti delle vetture, pensando che la strada è tornata transitabile, la attraversano e ci parcheggiano pure. No la strada continua ad essere chiusa e non è possibile lasciare lì i veicoli. Peraltro, proprio per via del problema, lungo la via XIX Luglio, è consentita la svolta verso via C. Isgrò ai mezzi che provengono da via San Michele. E’ stato installato uno Stop – con segnaletica orizzontale e verticale – proprio all’incrocio tra la via Isgrò con la via XIX Luglio. Ma non ci sono controlli e la situazione dovrebbe essere monitorata.