A Marsala tre giorni in acqua con il Trofeo Optimist Italia Kinder

Dal 17 al 19 aprile 2026 la Società Canottieri Marsala ospiterà la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, uno dei circuiti più importanti dedicati ai giovani velisti, organizzato insieme alla Federazione Italiana Vela. Un appuntamento di rilievo che arriva in un anno simbolico per il circolo marsalese, impegnato nelle celebrazioni per l’80° anniversario. Essere la tappa inaugurale del circuito nazionale rappresenta un riconoscimento significativo per una realtà che da decenni lavora nella formazione sportiva e nella diffusione della cultura del mare.

Le tappe del Trofeo

Il trofeo si sviluppa in cinque tappe lungo la penisola: dopo Marsala il calendario proseguirà a Cervia (31 maggio–2 giugno), Capodimonte (23–25 luglio), Trieste in occasione della Barcolana (2–4 ottobre) e Malcesine sul Garda (23–25 ottobre). Toccherà quindi alla città lilibetana dare il via all’intera macchina organizzativa del circuito, con flotte, tecnici federali e delegazioni provenienti da tutta Italia. In acqua scenderanno giovani atleti suddivisi in Divisione A, per i nati tra il 2011 e il 2015, e Divisione B, per i nati tra il 2016 e il 2017. La manifestazione rientra nel programma Kinder Joy of Moving, progetto internazionale di responsabilità sociale che promuove lo sport tra i più giovani attraverso eventi, campus e attività educative, con l’obiettivo di incentivare stili di vita attivi. Nei tre giorni di regate, la Canottieri si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo, accogliendo famiglie, tecnici e appassionati, rafforzando il legame tra la città e la sua storica vocazione marinara.

La passeggiata ecologica

Alla regata si aggiunge un programma di educazione ambientale promosso dal CEA Lilibeo, gestito dall’Associazione Officine Blu. Attraverso il progetto “Navigare più consapevoli”, il CEA coinvolgerà atleti e partecipanti, all’interno del centro in attività formative dedicate alla tutela dell’ambiente, trasformando l’esperienza sportiva in un’occasione concreta di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. L’iniziativa, grazie alla rete territoriale costruita negli anni tra Associazione Officine Blu, Europe direct Trapani Sicilia e Plastic Free, per la promozione della tutela ambientale, si arricchisce del riconoscimento di Europe Direct, che il 17 aprile conferirà alla regata il titolo di “grande evento” con la consegna della bandiera europea alla Società Canottieri Marsala. Momento centrale del programma sarà sabato 18 aprile alle ore 9.30, con la passeggiata ecologica e attività di clean-up lungo il lungomare Boeo, inserita nel Plogging Day, un’iniziativa Plastic Free che si terrà in tutta Italia tra il 18 e il 22 aprile. Ilplogging consiste, appunto, nel raccogliere i rifiuti mentre si è in movimento, fare jogging aiutando contemporaneamente a pulire l’ambiente.

Cos’è l’iniziativa di Plastic Free

La passeggiata ecologica, coordinata da Carla Raineri, referente locale di Plastic Free ONLUS, partirà dal CEA Lilibeo, all’interno dell’area del Parco Archeologico, sul lungomare Boeo, e vedrà la collaborazione di diverse realtà e volontari del territorio, tra cui Associazione Officine Blu, Associazione Uniti, Pro Loco Boeo. Parallelamente, il CEA Lilibeo propone, nei giorni dell’evento, anche un’esperienza di turismo rigenerativo realizzata insieme al partner Elimas Mood, con tour in e-bike nella Riserva dello Stagnone e aperitivo in vigna (per eventuali prenotazioni contattare il Cea Lilibeo). L’azione del CEA Lilibeo si inserisce in un più ampio percorso di educazione ambientale e valorizzazione del territorio, attivare la comunità locale e promuovere comportamenti responsabili, dimostrando come sport, turismo ed educazione possano diventare leve concrete di cambiamento. A supporto del programma del Cea, il contributo della Banca Don Rizzo.