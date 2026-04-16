Marsala: si sente male in auto, morta una donna di 65 anni

Una donna di 65 anni è deceduta a Marsala in seguito a un infarto. Secondo le prime ricostruzioni, la 65enne lilibetana è stata colpita da un malore mentre si trovava in auto con il figlio, lungo la litoranea all’altezza della Lega Navale. Il giovane, che guidava la vettura, ha accostato chiamando i soccorsi, ma le condizioni della donna sono rapidamente peggiorate. Esclusa l’ipotesi di un incidente, com’era trapelato in un primo momento.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha constatato il decesso della donna, ma anche due auto della Polizia di Stato. Numerosi passanti hanno notato l’insolita situazione, che ha determinato anche un parziale rallentamento del traffico veicolare, oltre che l’apprensione di chi – attraversando la litoranea – ha compreso che si stava consumando una drammatica vicenda.