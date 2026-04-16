A Gibellina autobus prende fuoco, paura ma nessun ferito

Oggi pomeriggio, personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano, è intervenuto nei pressi del distributore Tantaro, nel territorio di Gibellina, per un incendio di un autobus delle autolinee Salemi.

Nessun ferito grave, per fortuna, ma una persona è rimasta contusa.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento ma sembra possa essere un cortocircuito.

L’incendio è stato prontamente spento dai pompieri del

Distaccamento di Castelvetrano intervenuto co l’ASP e l’Autobotte.