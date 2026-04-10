La rassegna “Lo Stagnone” torna all’Impero di Marsala con… il Bagaglino

Prosegue la rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta per il suo 18° anno con il patrocinio del Comune di Marsala ospitata nella cornice del Teatro Impero. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 12 aprile, alle ore 18, con “Il ritorno del Bagaglino” un viaggio tra ricordi, risate ed emozioni che celebra uno dei capitoli più iconici dello spettacolo italiano. Federico Perrotta, in dialogo virtuale con Pier Francesco Pingitore, accompagna il pubblico alla riscoperta del fenomeno Bagaglino, tra aneddoti, memorie e il racconto di un’epoca irripetibile fatta di politica, satira e prime donne. Sul palco, la voce potente di Manuela Villa, l’irresistibile comicità di Martufello, il fascino senza tempo di Pamela Prati e l’intensità interpretativa di Valentina Olla rendono omaggio allo storico teatro di varietà, ricreando l’atmosfera unica che rese celebre la compagnia.

Lo spettacolo mescola ironia, talento e nostalgia, offrendo momenti di puro divertimento e suscitando emozioni che attraversano generazioni. Il Bagaglino torna a vivere – dopo anni di tv – attraverso risate, musica e personaggi indimenticabili, regalando al pubblico un’esperienza coinvolgente e festosa, capace di far rivivere la magia e l’energia di un fenomeno senza tempo. La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsalac’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta. Biglietti su liveticket o presso l’Agenzia “I Viaggi dello Stagnone” e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Per info chiamare i numeri: 320.8011864 – 338.2615790.