Al Cine Don Bosco di Marsala in proiezione l’atteso film d’animazione “Super Mario Galaxy – Il Film”, una pellicola d’animazione basata sul mondo di Super Mario Bros., ed è un sequel. Il film che nel 2023 ha incassato più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo, è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo, e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures. Aaron Horvath e Michael Jelenic tornano a dirigere “Super Mario Galaxy – Il Film”, dalla sceneggiatura di Matthew Fogel, con la colonna sonora composta da Brian Tyler, come nel primo film. La proiezione si terrà alle ore 16.30, 18.30 e ore 21.