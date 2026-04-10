Chiara Panaroni: “Marsala deve ritrovare credibilità e spendersi per il turismo”. VIDEO

Chiara Panaroni, operatrice del settore turistico, è candidata consigliera comunale alle prossime elezioni Amministrative di Marsala con la lista AVS – Alleanza Verdi Sinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Andreana Patti.

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Perchè ha scelto di candidarsi al Consiglio comunale?

Premetto che non sono marsalese. Quando sono arrivata nel 2020 ho trovato una città con un grande valore storico, culturale e artistico ma con un potenziale non espresso. E dopo aver lavorato per l’accoglienza e l’accompagnamento turistico, mi sono chiesta in vista delle elezioni: che contributo posso dare al miglioramento di questa città, che non è solo un miglioramento per i turisti ma anche per i cittadini. Il turismo deve essere benessere di tutti. Quindi ho scelto di metterci la faccia anche da non cittadina, perchè mi sento parte del tessuto economico del territorio.

La sua lista ha contribuito al tavolo della candidatura a sindaco di Andreana Patti. Ma perchè proprio Patti?

Il sindaco della città deve essere un politico ed un tecnico, perchè deve avere capacità di pianificazione, programmazione e ideazione ed attraverso i propri collaboratori deve mettere in atto il programma politico. La Patti ha una professionalità ampia sia come giurista sia nell’ambito della progettazione europea al fine di sostenere lo sviluppo della città. E già ha ottenuto successi e credibilità.

Quali tematiche vorrà rappresentare in Consiglio? E come cerca il consenso?

Per Marsala è importante avere servizi efficienti e visibilità. Mi piacerebbe fare un marketing adeguato alla bellezza e al potenziale della città, che non è solo culturale ma anche produttivo. Mi spenderò se eletta per ritrovare una concertazione tra il pubblico e il privato, dove quest’ultimo venga ascoltato nelle sue esigenze, concertando con il pubblico soluzioni che possano rendere l’economia del territorio fiorente per tutti. Io mi sono occupata anche di progetti europei. Si pensi ai punti di accoglienza che in città sono assenti: chi arriva all’aeroporto di Birgi si trova perso, non sa dove andare. Un info point adeguato per conoscere servizi e trasporti. Tutto va messo in rete altrimenti va perso. Vivo in centro storico ma frequento molte persone che vivono nelle contrade, cerco il mio consenso porta a porta, tramite una credibilità e una stima che possono avere in me.