Marsala: rinvenuto ordigno bellico al Lido Marina

Presso il Lido Marina di Marsala, nel litorale sud e più precisamente nello specchio acqueo antistante, è stata segnalata la presenza un presunto ordigno bellico adagiato su un fondale di circa 1,20 metri circa ad una distanza dalla riva di circa 3 metri. La Capitaneria di Porto di Marsala per tale motivo ha interdetto l’area, con decorrenza immediata, la zona di mare citata avente raggio di metri 150. E’ altresì vietato: navigare, ancorare e/o sostare/fermarsi con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

praticare la balneazione e/o comunque accedervi; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura; effettuare qualsiasi tipologia di attività collegata agli usi pubblici del mare non espressamente e preventivamente autorizzata da questa Autorità Marittima. Adesso sarà la Prefettura di Trapani che dovrà adottare le azioni di propria competenza per la bonifica dell’area e per, eventualmente, far brillare l’ordigno.