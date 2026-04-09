Elezioni, come votano i cittadini europei residenti a Marsala￼

L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende noto che i cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea hanno diritto di votare in occasione delle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio per il rinnovo degli organi del Comune di residenza (Sindaco e Consiglio Comunale). Si vota domenica 24 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Per esercitare il suddetto diritto, i cittadini dell’Unione Europea residenti a Marsala devono presentare domanda al Sindaco entro e non oltre il prossimo 14 Aprile (quinto giorno successivo a quello d’indizione dei comizi elettorali). Avviso, modello di domanda e modalità di presentazione alla pagina istituzionale e per ulteriori chiarimenti presso l’Ufficio Elettorale Comunale (tel. 0923 993.276-346), da lunedì a venerdì (8:30/12:30), martedì e giovedì (15:30/17:30).