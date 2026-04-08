Trapani: spacciava a San Giuliano, arrestato 19enne

redazione

Trapani: spacciava a San Giuliano, arrestato 19enne

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mercoledì 08 Aprile 2026 - 10:18

Ancora un nuovo arresto per droga nel territorio trapanese. I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un ericino di 19 anni per detenzione illecita di sostanza stupefacenti sorpreso a detenere dosi di hashish. Durante alcuni servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti presso il quartiere San Giuliano i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 19enne, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per l’arresto di circa un anno fa sempre per il medesimo reato, rinvenendo ben occultati circa 48 gr, si sostanza stupefacente tipo hashish suddiviso in dosi un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

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