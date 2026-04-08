La Nuova Pallacanestro Marsala sfida Basket Scicli Meerkat ai play-out

È arrivata l’ora della verità per la Nuova Pallacanestro Marsala. Con il cuore biancoblù che batte più forte che mai, la squadra di coach Grillo si appresta a scendere in campo per il primo turno dei play-out del Campionato Nazionale Serie C. L’avversario di turno è il Basket Scicli Meerkat, una formazione agguerrita e determinata, ma i leoni del PalaMedipower sono pronti a dare battaglia in una serie che promette emozioni fino all’ultimo possesso. Questa sfida non è solo una partita di basket: è una battaglia per l’orgoglio, per la storia e per il futuro della pallacanestro marsalese. La Nuova Pallacanestro Marsala, erede di una tradizione gloriosa che ha visto il club protagonista nei palcoscenici regionali e nazionali, ha affrontato una stagione regolare piena di alti e bassi, ma con una grinta che non è mai venuta meno. I tifosi biancoblù sanno bene che il roster, ha le carte in regola per ribaltare ogni pronostico. La regular season si è chiusa con un risultato che ha portato proprio a questi play-out, ma ora è il momento di dimostrare il vero carattere marsalese: tenace, unito e mai arreso.

Il calendario delle gare è fitto e infuocato, con partite che si disputeranno in due splendidi impianti siciliani:

Gara 1: Sabato 11 aprile, ore 19:30, al PalaPadua di Ragusa. La trasferta in terra iblea sarà il banco di prova iniziale, dove la NPM dovrà imporre il proprio ritmo sin dal primo minuto.

Gara 2: Mercoledì 15 aprile, ore 20:30, al PalaMedipower di Marsala. Il ritorno tra le mura amiche sarà un’opportunità imperdibile per i tifosi: il palazzetto si trasformerà in una bolgia biancoblù, con il pubblico a spingere i ragazzi verso la rimonta.

Eventuale Gara 3: Sabato 18 aprile, ore 19:00, al PalaPadua di Ragusa. La bella, se necessaria, decreterà la squadra che proseguirà il cammino verso la salvezza.

Nella fase precedente, in poule salvezza, la NPM è tornata sconfitta in trasferta, mentre ha conquistato i 2 punti in classifica meno di due settimane fa fra le mura amiche.