Memorial Zichichi al Campionato di Primavera della Lega Navale di Trapani

Il campionato di primavera della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani si aprirà nel fine settimana con il Memorial Professor Antonino Zichichi. “È un nuovo appuntamento sportivo e culturale, organizzato dalla nostra sezione, che unisce la passione per la vela alla memoria di uno dei più illustri scienziati italiani e del quale, come trapanesi, siamo orgogliosi“, afferma il presidente della sezione LNI Trapani, Piero Culcasi, che recentemente ha incassato dalla assemblea dei soci di qualche settimana fa l’approvazione all’unanimità dei risultati del suo mandato. Il memorial si articolerà in due prove: la prima è prevista per sabato 11 o domenica 12 aprile, in funzione delle condizioni meteomarine; la seconda si svolgerà tra il 2 e il 3 maggio prossimi, anche in questo caso subordinatamente al meteo. La premiazione finale della regata si terrà il 3 maggio, giornata in cui sarà commemorata la figura del Professor Zichichi alla presenza dei suoi familiari, che ne rievocheranno anche la sua passione per la vela e il windsurf.

“Il Memorial – dichiara l’Ing. Nuccio Sugameli, responsabile organizzativo delle regate e degli eventi velici – nasce con l’obiettivo di ricordare il Professor Zichichi e il suo esempio straordinario di impegno scientifico e civile, capace di costruire ponti anche nei momenti più complessi della storia contemporanea. Il Professor Zichichi, fu protagonista durante la Guerra Fredda di importanti dialoghi di pace tra scienziati statunitensi e sovietici. Presso il Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di Erice, favorì incontri di rilievo internazionale tra figure come Edward Teller ed Yevgeni Velikov, i rispettivi consiglieri scientifici di Reagan e Gorbaciov, contribuendo alla costruzione di un dialogo basato sulla conoscenza e sulla cooperazione. Fu, inoltre, l’ideatore del laboratorio sotterraneo del Gran Sasso, punto di riferimento mondiale per la ricerca scientifica e per la scuola di fisica italiana”.

Le regate si svolgeranno secondo i regolamenti internazionali ORC e saranno aperte alle classi Crociera Regata, Gran Crociera e Vele Bianche, coinvolgendo un ampio numero di velisti armatori trapanesi e dei circoli velici della Sicilia Occidentale. Parallelamente, nelle giornate dell’11 e 12 aprile, la sede della Lega Navale ospiterà il raduno tecnico della classe Optimist, momento di preparazione in vista della selezione nazionale di fine aprile che porterà a Trapani oltre 150 giovani timonieri provenienti da tutta Italia. “Trapani si conferma ancora una volta centro vitale per la vela e per le iniziative culturali legate al mare – aggiunge il presidente Culcasi –. Eventi come questo rafforzano il legame tra il territorio, i giovani e la tradizione marittima, offrendo occasioni di crescita sportiva e culturale”.

“In occasione del 3 maggio – anticipa ancora Culcasi –, sarà inoltre allestita, su concessione della Soprintendenza del Mare (RPT corretta, cassare Trapani), un’esposizione di un rostro recuperato nei fondali delle Egadi”. La mostra, aperta al pubblico, anticiperà e accompagnerà il Trofeo velico “Sebastiano Tusa”, dedicato all’archeologo che con le sue ricerche ha portato alla scoperta di tredici rostri di bronzo nell’area della storica battaglia delle Egadi del 10 marzo 241 a.C., combattuta tra Romani, sotto il comando dell’ammiraglio Lutazio Catulo, e Cartaginesi, comandati da Annone II.