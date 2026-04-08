Marsala: crolla un albero sul gazebo di un bar, via bloccata. Ci sono danni

E’ rimasta bloccata per almeno un’ora la via Roma, strada centralissima di Marsala, nel primo pomeriggio di oggi. A causare l’intralcio è stato il crollo di un grosso ramo di un albero lungo il viale che è finito sul tetto del dehors di un noto bar della zona, di fronte all’intersezione con la via Lazzara. La caduta del ramo – che poi in parte è rotolato verso il centro della carreggiata – ha provocato dei danni ingenti al tetto della struttura ma nessun danno nè ai passanti, nè agli avventori o ai mezzi in transito. Sono intervenuti tempestivamente sul posto i Vigili del Fuoco di corso Calatafimi che hanno provveduto alla rimozione del grosso ramo che poi è stato collocato su un camion da trasporto autorizzato, giunto dall’apposito ufficio del Comune di Marsala. I Vigili urbani sono accorsi per bloccare la viabilità e regolare il traffico, dirottando il transito dei veicoli verso la via Lazzara e di conseguenza verso la via Libertà. I pompieri sono intervenuti con una grossa gru anche per recidere qualche fronda dell’albero che ancora presentava una qualche pericolosità. In seguito hanno controllato gli altri alberi del viale che lungo la via Roma sono divenuti molto ‘robusti’ e, come ci dicono i commercianti della zona, avrebbero bisogno di una potatura ordinaria.