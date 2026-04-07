In ricordo di Girolamo Arceri: l’umiltà di un uomo, la dedizione di un medico

Andrea Arceri ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per l’attenzione dedicata alla figura del padre, Girolamo Arceri, nell’articolo pubblicato recentemente in collaborazione con l’Ordine dei Medici:

A nome suo, della madre e del fratello, ha inoltre trasmesso una breve lettera di ringraziamento insieme a un ricordo personale, con il desiderio che possa trovare spazio sulla testata per rendere omaggio alla memoria del padre e ringraziare quanti gli hanno rivolto un pensiero di affetto e vicinanza. A seguito del commovente tributo pubblicato nei giorni scorsi per la scomparsa di mio padre, il Dott. Girolamo Arceri, sento il desiderio di rivolgere un ringraziamento pubblico a nome mio, di mia madre e di mio fratello. Vogliamo ringraziare profondamente l’Ordine dei Medici per la stima dimostrata e tutti coloro che hanno dedicato un pensiero a un uomo che ha sempre scelto di operare lontano dai riflettori. Nostro padre era un uomo semplice, che interpretava la professione medica come una missione di servizio, agendo con quella dedizione silenziosa propria di chi non cerca il plauso, ma il bene del prossimo.

Il dono più grande che ci lascia, e che resterà come guida per me e mio fratello, è l’esempio di una persona che porgeva la mano senza chiedere nulla in cambio, convinto che il valore di un uomo risiedesse nella capacità di ascoltare e aiutare con umiltà. Grazie a chi lo ha onorato ricordandolo non solo come medico, ma come l’uomo onesto, generoso e discreto che è sempre stato.

Andrea Arceri, la madre e il fratello