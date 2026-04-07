Marsala: “Luci di giorno, spente la sera in Corso Calatafimi” la segnalazione

Arriva da un cittadino una segnalazione che punta i riflettori su un possibile disservizio relativo all’illuminazione pubblica in Corso Calatafimi, a Marsala. Secondo quanto riferito da E. B., già da sabato scorso si starebbe verificando un’anomalia nel funzionamento dell’impianto: i lampioni, infatti, si accenderebbero durante le ore diurne per poi spegnersi proprio in serata, ovvero nel momento in cui dovrebbero garantire visibilità e sicurezza lungo l’arteria urbana. Una situazione che ha suscitato irritazione e incredulità tra i residenti e tra quanti percorrono abitualmente la zona. “Le luci si accendono di giorno e si spengono di sera”, segnala il cittadino, che ironizza sull’ipotesi di un errore nella programmazione degli orari, facendo riferimento alla possibile confusione tra “a.m. e p.m.” nella gestione dell’impianto.

Al di là del tono polemico della segnalazione, il problema sollevato richiama un tema molto concreto: quello del corretto funzionamento dei servizi pubblici essenziali, soprattutto in aree cittadine particolarmente frequentate. Un’illuminazione non funzionante negli orari serali, infatti, può rappresentare non solo un disagio per i cittadini, ma anche un potenziale problema sotto il profilo della sicurezza stradale e pedonale. La richiesta è quella di un intervento tempestivo da parte degli uffici comunali competenti, affinché venga verificata l’eventuale anomalia e ripristinato al più presto il normale funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione.