Crisi energetica, l’Italia teme il contraccolpo: carburante aereo razionato. Cosa succede?

La crisi energetica internazionale torna a far sentire con forza i suoi effetti anche in Italia e, questa volta, i segnali di allarme non riguardano soltanto i prezzi di benzina e gasolio, ma investono direttamente trasporti, inflazione, consumi e organizzazione della vita quotidiana. A preoccupare è soprattutto il combinato tra il conflitto in Medio Oriente, le tensioni sullo Stretto di Hormuz e le prime difficoltà registrate nella filiera del jet fuel, il carburante utilizzato dagli aerei. Da lì transita una quota rilevantissima del petrolio mondiale e il peggioramento dello scenario geopolitico ha riacceso il timore di una nuova impennata dei costi energetici.

Carburante limitato in alcuni aeroporti italiani

I primi effetti concreti si stanno già vedendo negli aeroporti italiani. Nei giorni scorsi sono scattate limitazioni ai rifornimenti in alcuni scali, inizialmente a Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso, dove Air BP Italia ha segnalato una disponibilità ridotta di carburante almeno fino al 9 aprile. In alcuni casi, per i voli non prioritari, sarebbero stati indicati tetti di rifornimento, mentre la priorità è stata data ai voli di Stato, ai voli sanitari e alle tratte più lunghe.

Nuovi scali a rischio

Il quadro, però, si è ulteriormente allargato. Secondo quanto riportato anche da ANSA, le difficoltà di approvvigionamento e le misure prudenziali avrebbero interessato anche altri aeroporti italiani, tra cui Brindisi, Reggio Calabria e Pescara, alimentando un clima di forte incertezza soprattutto in vista della stagione estiva. Il nodo non è tanto l’emergenza immediata, quanto il rischio che una situazione nata come temporanea possa protrarsi nei prossimi mesi, con conseguenze più ampie sulla mobilità aerea e sui costi del settore turistico.

L’inflazione alle porte

Se il prezzo dell’energia dovesse continuare a salire, il rischio per l’Italia sarebbe quello di un nuovo rialzo dell’inflazione, con effetti a catena su famiglie, imprese, trasporti e turismo. L’aumento del costo dei carburanti, infatti, tende a scaricarsi rapidamente su logistica, beni di consumo, bollette e servizi, rendendo più fragile un sistema economico già esposto alla volatilità internazionale. Tra le possibili contromisure per ridurre consumi e spostamenti, nel dibattito pubblico ricompaiono infatti lavoro agile e, in casi estremi, persino il ricorso alla didattica a distanza. Se la crisi dovesse trascinarsi fino a maggio o giugno, l’impatto potrebbe farsi sentire proprio nel momento in cui il Paese si prepara ai grandi spostamenti estivi. Le compagnie aeree, i gestori aeroportuali e gli operatori del turismo osservano con attenzione l’evoluzione del quadro, nella consapevolezza che anche una disponibilità solo parzialmente ridotta di carburante può tradursi in maggiori costi, riprogrammazioni, rialzi dei biglietti e potenziali disagi per i passeggeri. Per il momento non si parla di blocco generalizzato del traffico aereo, ma i segnali di cautela.

E Birgi?

In questo scenario si apre inevitabilmente anche un interrogativo che riguarda da vicino la Sicilia e, in particolare, lo scalo di Trapani-Birgi. Se il razionamento del carburante aereo dovesse estendersi o protrarsi nelle prossime settimane, anche Birgi rischia di andare incontro agli stessi problemi già registrati in altri aeroporti italiani? Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di criticità nello scalo trapanese, ma la domanda inizia a circolare con sempre maggiore insistenza, soprattutto in vista dell’avvicinarsi della stagione turistica. Trapani-Birgi rappresenta infatti un’infrastruttura strategica per i collegamenti della Sicilia occidentale e per il flusso di passeggeri diretti verso il territorio, le località balneari e le isole minori. L’eventuale estensione delle difficoltà di approvvigionamento del “jet fuel” potrebbe avere ripercussioni non solo sui voli, ma anche sull’intero comparto turistico locale, proprio nel momento in cui la provincia si prepara ad accogliere visitatori per i ponti primaverili e, soprattutto, per l’estate.