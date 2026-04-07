La comunità scolastica marsalese piange la scomparsa del professore Giuseppe La Vela

La comunità scolastica marsalese, principalmente del Liceo Classico, Agrario e Commerciale, oltre che dello Scientifico, si unisce al dolore dei familiari del professore Giuseppe La Vela, stimato docente che oggi i suoi studenti e colleghi ricordano con affetto e stima. Il professore La Vela ha lottato per molti anni contro dei problemi di salute molto seri. Lascia i tre figli Francesco, Antonio ed Enrico e la moglie, anch’essa ex insegnante, Rossella Lombardo. I funerali si terranno in Chiesa Madre domani, ore 11.