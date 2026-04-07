Castellammare: molesta la ex e aggredisce i Carabinieri che intervengono, arrestato 45enne

E’ stato arrestato per molestie e comportamento aggressivo un uomo a Castellammare del Golfo. I Carabinieri della locale Stazione hanno messo le manette ad un italiano 45enne del posto, per resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato. I militari intervenuti in seguito a una segnalazione di un uomo in stato di alterazione intento a molestare, in quel centro, una donna con la quale avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale, al loro arrivo individuavano la donna che con difficoltà cercava di allontanare il molestatore da sè soccorrendola e mettendola in sicurezza, a quel punto il 45enne si scagliava sui militari aggredendoli e danneggiando la loro autovettura per poi essere bloccato e arrestato. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, il 45enne veniva sottoposto alla misura cautela dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.