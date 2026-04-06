LibriAmoCi: l’Istituto Florio e la Libreria Ubik ospitano a Erice Luca Bianchini

Nuovo appuntamento con “LibriAmoCi”, la rassegna dedicata alla promozione della lettura e all’incontro con gli autori, promossa dall’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” in collaborazione con la Libreria Galli Ubik di Erice.Martedì 8 aprile, alle ore 18.00, alla Libreria Galli Ubik di Erice, in via Manzoni, sarà ospite lo scrittore Luca Bianchini, che presenterà il suo ultimo romanzo, Le ragazze di Tunisi, pubblicato da Mondadori.L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale che l’Istituto Florio porta avanti con convinzione per avvicinare studenti, lettori e territorio al piacere della lettura, favorendo il dialogo diretto con protagonisti della narrativa contemporanea italiana.L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto con uno degli autori più apprezzati del panorama editoriale nazionale, capace di raccontare con sensibilità e ironia storie intense e profondamente umane.La rassegna LibriAmoCi conferma così la volontà dell’Istituto Florio di fare della lettura un momento aperto alla riflessione e alla partecipazione, rafforzando la collaborazione con realtà culturali del territorio, come da anni è la Libreria Ubik.La Rassegna è inserita nella rete dei festival letterari del trapanese.L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.