Campionati Regionali Pattinaggio Corsa su Pista: ottimi risultati per gli atleti trapanesi

Il Pattinodromo Comunale di Trapani ha ospitato il Campionato Regionale di Pattinaggio Corsa su Pista, dove i siciliani si sono contesi le qualifiche al Campionato Italiano Pista 2026. L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi capitanata dai Coach Valentina Incandela, Giuseppe Strazzera e Susanna Incandela, ha raccolto un grande bottino. Dopo una buona preparazione del settore agonismo i risultati ottenuti sono stati evidenti, oltre chè per le classifiche anche per il pubblico che ha assistito con grande entusiasmo le gare.

RISULTATI:cat. Esordienti/F – Virga Valerie 1 oro e 2 argentocat. Ragazzi 12/M – Strazzera Samuele 1 oro e un argento cat. Allievi/F – Virga Clarissa 1 oro e un argento cat. AllieviF – Scavone Carla 1 argento e 1 bronzo cat. Juniores/M – Incandela Nicolas 2 oro.

“C’è grande emozione – commenta Stefano Romano dirigente dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi – per la squadra, per tutto il gruppo, Atleti e Genitori, per il grande lavoro svolto da una delle tante belle realtà sportive dilettantistiche trapanesi, orgogliosi per le qualifiche ottenute da Samuele, Martina, Clarissa, Carla ed il fantastico Nicolas, qualche rammarico per chi invece non è riuscito a staccare il pass per l’ormai prossimo Campionato Italiano Pista, ma c’è tempo per questi bravi ragazzi/atleti di rifarsi con il duro allenamento il futuro anno, testa bassa e lavorare, la linea è tracciata, lo spirito è quello giusto, ci siamo, per loro e per chiunque voglia decidere di volare insieme a noi e questa è una promessa”.