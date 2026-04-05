Star Cycling Lab protagonista: podi e cuore tra Rosolini e Palermo

Un weekend da protagonisti per la marsalese Star Cycling Lab, che tra Rosolini e Palermo ha confermato tutto il proprio valore, raccogliendo piazzamenti importanti e mettendo in mostra qualità tecniche, tattiche e grande spirito di squadra. A Rosolini, al Trofeo delle Palme, nella categoria Master, a difendere i colori marsalesi è stato Felice La Grutta, autore di una prova di spessore. In una gara intensa e selettiva, corsa su ritmi elevati, l’atleta ha gestito con lucidità i momenti più delicati, restando sempre nel vivo dell’azione. Nel finale, La Grutta ha trovato il guizzo giusto centrando un prezioso terzo posto nella volata della seconda serie.

A Palermo, invece, la Star Cycling Lab si è presentata quasi al completo al Memorial Patellaro, sul circuito del Parco della Favorita. Tra gli Esordienti, la squadra ha interpretato la corsa in maniera aggressiva con i continui attacchi di Francesco Stabile e Francesco Bendici, fondamentali per aprire la strada al podio di Giuseppe Ampola, splendido terzo classificato. Positive anche le prove di Francesco Polizzi, Manuel Putaggio, Riccardo Piacenza e Giulio Fontana. Tra gli Allievi, sfortunata la prova di Pietro Bendici, costretto al ritiro da una foratura. Negli Juniores, infine, ottimo riscontro per Tancredi Stella, che dopo il successo all’esordio ha confermato il suo momento con un solido 6° posto, ben sostenuto dai compagni Riccardo De Maria e Salvatore Argentino. La squadra guarda già al prossimo appuntamento di sabato 4 aprile a Palermo, con l’obiettivo di continuare a essere protagonista: “Una gestione tattica esemplare in tutte le categorie: questo weekend ha dimostrato che la Star Cycling Lab non è solo gambe, ma anche testa e cuore”.