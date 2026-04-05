Rotary Marsala e Trapani insieme: uova di pasqua all’ANFFAS e ai migranti di Badia Grande

Il 1° aprile scorso, si è svolto un significativo momento di condivisione e solidarietà promosso dal Rotaract Club di Marsala, in collaborazione con il Rotaract Club Trapani-Erice. In occasione delle festività pasquali, i soci hanno organizzato una donazione di uova di cioccolato destinata ai ragazzi del centro sociale ANFFAS di Petrosino e della cooperativa Badia Grande. L’iniziativa non si è limitata a un semplice gesto simbolico, ma si è trasformata in un vero e proprio pomeriggio di incontro, vissuto all’insegna della gioia, della partecipazione e dell’inclusione. Tra sorrisi, momenti di gioco e dialogo, soci e ragazzi hanno condiviso un’esperienza autentica, capace di abbattere barriere e rafforzare il senso di comunità.

Questo evento rappresenta pienamente lo spirito del Rotaract: essere presenza attiva sul territorio e promuovere valori di solidarietà e vicinanza, contribuendo a costruire legami umani sinceri e duraturi. Un piccolo gesto che ha saputo generare un grande impatto, ricordando come la condivisione sia il cuore di ogni vera azione sociale.