La Marsala Volley vince contro la Clai Imola e blinda la serie A2

L’impresa salvezza della la Sigel Seap Marsala Volley è stata compiuta: il sodalizio azzurro resta ufficialmente in Serie A2 Tigotà. In un sabato pomeriggio carico di adrenalina, il sodalizio lilibetano ha battuto la Clai Imola Volley per 3-1 grazie ai parziali 25/16, 23/25, 25/13 e 25/23, mettendo il sigillo definitivo su una stagione vissuta da assolute protagoniste di questa seconda fase. L’obiettivo era chiaro sin dal primo servizio, conquistare quel punto necessario per la matematica certezza. Marsala ha approcciato la gara con un agonismo devastante, dominando il primo parziale 25/16. Dopo un secondo set estremamente equilibrato, vinto con orgoglio dalle ospiti sul filo di lana 23/25, la tensione al PalaSanCarlo è salita alle stelle. È stato il terzo set a scrivere la storia, capitan Giulia Caserta e compagne hanno premuto sull’acceleratore sin dai primi scambi, creando un divario incolmabile. Il 25/13 finale non ha solo sancito il sorpasso nel match, ma ha fatto esplodere la festa sulle tribune. Con il secondo set conquistato, la salvezza matematica era finalmente realtà. Il quarto parziale, giocato punto su punto e terminato 25/23, è stato il degno corollario di una prestazione maiuscola che ha regalato al pubblico l’ultima gioia della stagione.

Con questa vittoria, la Sigel Seap Marsala Volley chiude la Pool Salvezza al terzo posto in classifica. Un piazzamento di assoluto prestigio che testimonia la bontà del lavoro svolto da tutto il gruppo squadra e dallo staff tecnico dei Coach Lino Giangrossi e Lucio Tomasella. Dalle vittorie casalinghe contro Altamura ed Altino, fino alla fondamentale reazione di Modena, le lilibetane hanno dimostrato di meritare ampiamente il palcoscenico nazionale della Serie A2. “Siamo molto felici per questo risultato, dichiara nel post partita il Direttore Generale del Marsala Volley Mario Bornice, abbiamo centrato l’obiettivo e non era affatto scontato. Siamo partiti per ultimi durante l’estate nella costruzione della squadra, ma nonostante questo il gruppo ha dimostrato grande compattezza e determinazione, sfiorando l’accesso alla pool promozione e riuscendo comunque a posizionarsi nella pool salvezza in una buona posizione. Questo traguardo è il frutto del lavoro di tutti, in primis delle nostre atlete, che hanno dato tutto in ogni partita. Un grande merito ai nostri coach Lino Giangrossi e Lucio Tomasella, a tutto lo staff, ai nostri tifosi che non hanno mai mollato ed ai nostri sponsor, che ci hanno sostenuto con fiducia lungo tutto il percorso. Buona Pasqua a tutti“.