Tennistavolo: la “Lecocq” di Marsala vince 5-0 contro Enna

La FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala liquida la pratica EOS Enna con un perentorio 5-0, archiviando la penultima giornata del Campionato di Serie B1 Girone D di Tennistavolo con una prova di forza che lascia poco spazio alle interpretazioni. Ma dietro il punteggio perfetto si nasconde una tensione palpabile, quella di una squadra che, pur giocando al PalaSanCarlo, aveva già la mente rivolta ai tavoli di Vasto, dove tra pochi giorni si deciderà il destino di un’intera stagione. Il match contro gli ennesi è stato un saggio di superiorità tecnica e concentrazione. Ad aprire le danze è stato un Umberto Giardina in versione “chirurgica“, capace di regolare Ghazal con un secco 3-0 e di concedere un solo set a Di Pietro (3-1) nel secondo incontro. La nota di carattere è arrivata da Capitan Giovanni Caprì, protagonista della sfida più sofferta di giornata: un 3-2 contro Di Pietro strappato con i denti, dimostrando che anche quando la gamba non è al cento per cento, il cuore del capitano sa fare la differenza. A completare l’opera ci ha pensato un solidissimo Luca Bressan, ormai certezza assoluta di questo roster, autore di due prestazioni concrete contro Lo Presti (3-1) e Ghazal (3-1).

Nonostante i sorrisi per il 5-0, nell’ambiente lilibetano si respira l’aria delle grandi vigilie. La vittoria di sabato è stata il trampolino di lancio verso l’ultimo, decisivo atto, lo scontro diretto contro la capolista Vasto, in programma il prossimo 18 aprile. La matematica della promozione non ammette distrazioni. A causa della sconfitta interna dell’andata (3-5), la Germaine Lecocq sarà chiamata ad un’impresa sportiva, vincere in trasferta concedendo agli abruzzesi al massimo due partite. Un 5-2, o punteggio migliore, spalancherebbe le porte della Serie A2, ribaltando il confronto diretto e coronando una rincorsa iniziata diversi mesi fa. Il countdown è ufficialmente iniziato. Il 18 aprile non sarà solo una partita di tennis tavolo, ma il coronamento di un progetto sportivo e sociale che vuole riportare Marsala nell’élite nazionale.