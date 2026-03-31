Premio letterario Città di Erice, tutti i finalisti e un premio per i giovani

È terminata la prima fase dell’VIII edizionedel Premio Letterario Città di Erice, ideato e promosso dall’Associazione Vivere Erice con il patrocinio del Comune di Erice. La giuria dei 32 lettori ha concluso la lettura degli otto libri selezionati da un Comitato e ha decretato i tre finalisti. I più votati sono stati:

Tu vivi di Giada Messina Cuti – Guanda

Delitto di benvenuto di Cristina Cassar Scalia – Einaudi

Il coccodrillo di Palermo di Roberto Andò – La Nave di Teseo

Come da regolamento, le opere selezionate trattano temi legati alla Sicilia, alla sua storia e alla sua identità e/o scritti da autori siciliani. Quest’anno la selezione è stata particolarmente appassionante e impegnativa per i tanti generi letterari selezionati: dal romanzo storico al giallo, dal romanzo di formazione al genere giornalistico. Una sfida che ha impegnato i lettori e le lettrici che hanno espresso le loro preferenze fornendo recensioni pertinenti e puntuali. I romanzi saranno adesso dati in lettura alla Giuria di esperti presieduta dallo scrittore Gaetano Savatteri e composta dalla francesista Daria Galateria, Guido Barbieri, drammaturgo e musicologo, Concetto Prestifilippo giornalista e scrittore, Vanessa Tonnini scrittrice vincitrice della passata edizione con il romanzo Grammatica di un desiderio, Dino Petralia scrittore e magistrato in pensione, Giacomo Pilati, scrittore e giornalista. La Giuria voterà il romanzo vincitore, il cui autore verrà premiato venerdì 28 agosto alle 18.30, al teatro Gebel Hamed di Erice alla presenza del sindaco e di una rappresentanza dei giurati.

Premio Giovani

Accanto al Premio Letterario Città di Erice, prosegue il Premio letterario Giovani, quest’anno giunto alla III edizione. Il Premio è entrato a far parte delle attività di molti istituti scolastici di Trapani ed Erice. A tal fine l’Associazione Vivere Erice ha stipulato convenzioni con il Liceo Classico e Scientifico Ximenes-Fardella, l’Istituto I. & V. Florio di Erice, l’Istituto Rosina Salvo, l’istituto Sciascia-Bufalino, l’Istituto Da Vinci-Torre, l’Istituto comprensivo Pascoli-De Stefano, l’Istituto comprensivo Nunzio Nasi. I docenti referenti hanno creato dei gruppi di lavoro con gli alunni delle ultime classi ai quali sono stati dati in lettura cinque racconti e/o romanzi brevi – scelti dal Comitato – che trattano temi legati alla Sicilia o di autori siciliani. Questa attività è stata affiancata da incontri con lo staff del Premio e dibattiti. Il 17 aprile alle ore 15.00, all’auditorium dell’Istituto comprensivo G. Pagoto di Erice gli studenti che hanno partecipato incontreranno Lidia Scaffidi, autrice del romanzo Le sette fate di Yussef, Fazi editore. Sono previsti, inoltre, incontri con gli altri autori in gara. L’opera più votata dalla Giuria giovani sarà premiata dagli studenti insieme al vincitore del Premio Letterario, alla presenza di una rappresentanza di alunni e di docenti.

Parla Mariza D’anna, vice presidente e referente del Premio

“Ringraziamo la giuria dei 32 lettori che ha lavorato alacremente impegnandosi a leggere in un tempo ristretto gli otto libri selezionati, fornendo un contributo interessante per la valutazione ai romanzi in gara. Siamo alla VIII edizione della manifestazione e possiamo dire che il Premio, che si inserisce nella rassegna Cortili narranti, si è consolidato nel panorama dei Festival letterari siciliani anche grazie all’adesione alla Rete dei Festival della provincia coordinata dalla Sovrintendenza ai Beni culturali e alla partecipazione, per il secondo anno consecutivo, al Salone del Libro di Torino. Inoltre un segnale confortante arriva dalle scuole. Abbiamo allargato infatti il numero degli istituti partecipanti, includendo anche due scuole superiori di primo grado. Il nostro intento – concludono – è promuovere l’interesse per il libro e la lettura e fare emergere scrittori e scrittrici che hanno saputo raccontare la Sicilia con uno sguardo originale e sincero. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Erice per il supporto e per l’attenzione che ogni anno riserva al Premio Letterario”, afferma Mariza D’anna, presidente dell’Associazione Vivere Erice e Noemi Genovese e vice presidente a nome del Premio Letterario.

Il Premio letterario si svolge in collaborazione con la Libreria del Corso di Teresa Stefanetti, Enoteca Ostinati, Fodale Fiori e Ceramiche Paola Amico Erice.