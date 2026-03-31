E’ morto Antonino Pipitone. Il cordoglio di Libera Marsala: “Continueremo a raccontare la storia di suo padre”

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonino Pipitone. Era uno dei figli di Vito Pipitone, il sindacalista marsalese ucciso dalla mafia l’8 novembre del 1947. Assieme al presidio locale di Libera e alla sua famiglia, Antonino Pipitone (che tra qualche giorno avrebbe compiuto 83 anni) ha dedicato una parte importante della sua vita alla memoria del padre, che fu protagonista della stagione delle lotte contadine per l’effettiva applicazione della legge Gullo. Così lo ricorda il presidio marsalese di Libera: “Grazie Antonino per aver condiviso con noi i tuoi ricordi su tuo padre, noi continueremo a raccontarli sempre. Grazie per il suo impegno e il tuo cuore”. I funerali di Antonino Pipitone si terranno questo pomeriggio alle 17, presso la chiesa del Santo Padre, in corso Calatafimi.