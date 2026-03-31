Il Liceo “Ruggieri” di Marsala trionfa nella fase provinciale dei Nuovi Giochi della Gioventù

I Nuovi Giochi della Gioventù 2025/2026 sono attivi nella provincia di Trapani, con adesioni aperte alle scuole e diverse competizioni in corso, tra cui il calcio a 5, il basket, la pallavolo, l’atletica leggera e altri sport. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, coinvolge le scuole secondarie di I e II grado del territorio, con il supporto di Sport e Salute e del CONI.

Il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” si è subito fatto valere, partecipando e vincendo la competizione di calcio a 5 squadra mista, tenutasi a Trapani il 24 Marzo, qualificandosi per le Regionali. Prestigiosi i risultati ottenuti il 30 Marzo a Mazara Del Vallo nelle competizioni di atletica leggera, dove gli studenti hanno conquistato il podio in tutte le discipline cui hanno partecipato: oro nel salto in alto femminile, oro nei 100 metri di corsa veloce maschile e femminile, oro nei 1000 metri femminile, oro nelle staffette 4×100 femminile e maschile, oro nel salto in alto maschile e femminile, oro nel salto in lungo maschile e femminile, argento nel getto del peso maschile e femminile: insomma è stata davvero una mattinata da ricordare per studenti e docenti del prestigioso Liceo marsalese. Successi che non arrivano per caso, ma sono il frutto di un lavoro costante, di una preparazione mirata e di una forte sinergia tra docenti e studenti.

Nel panorama scolastico della Sicilia occidentale, il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo P. Ruggieri di Marsala si sta affermando come una realtà dinamica e vincente, capace di coniugare formazione culturale e successo agonistico. Il percorso del liceo sportivo rappresenta una delle offerte formative più innovative del territorio: accanto alle materie tradizionali del liceo scientifico, gli studenti approfondiscono discipline come anatomia, metodologia dell’allenamento, diritto ed economia dello sport, sviluppando competenze tecniche e organizzative legate al mondo sportivo. Questo approccio integrato consente agli alunni di crescere non solo come studenti, ma anche come atleti consapevoli e preparati. I risultati ottenuti nella fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi testimoniano l’efficacia di questo modello educativo. Le competizioni dei Nuovi Giochi della Gioventù, articolate in fasi provinciali, regionali e nazionali, rappresentano un banco di prova fondamentale per gli istituti scolastici italiani, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi in contesti competitivi e di alto livello. In questo scenario, il “Ruggieri” si distingue per spirito di squadra, disciplina e capacità di gestione della gara, elementi che spesso fanno la differenza nei momenti decisivi.

Non è la prima volta che l’istituto marsalese raggiunge risultati di rilievo: già in passato aveva ottenuto importanti riconoscimenti anche a livello regionale, confermando una tradizione sportiva solida e in continua crescita. Oggi, però, i successi nella fase provinciale assumono un valore ancora più significativo, perché inseriti in un contesto di rinnovamento delle discipline sportive scolastiche. Il liceo scientifico sportivo “P. Ruggieri” si conferma dunque un punto di riferimento per il territorio, capace di valorizzare il talento dei giovani e di promuovere una cultura dello sport sana e inclusiva. I risultati ottenuti nelle competizioni provinciali rappresentano non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza verso obiettivi sempre più ambiziosi nelle fasi successive dei Nuovi Giochi della Gioventù.