Attività solidali del Kiwanis Club di Erice in favore di minori e anziani

Un pomeriggio tra animazione con clown-terapia e uova di pasqua, è stato offerto ieri agli ospiti della casa alloggio per anziani “Villa Fontebrera”, a Trapani, su iniziativa del Kiwanis Club di Erice, nell’ambito dei service di impegno sociale e solidarietà programmati dalla presidente Antonietta Calamia con il proprio direttivo. Con lo stesso spirito, nei giorni scorsi, una delegazione del Club ha anche incontrato il parroco della chiesa Nostra Signora di Lourdes per una donazione di buoni pasto destinata ai bambini delle famiglie più fragili della comunità parrocchiale.

“Il nostro obiettivo è trasformare i valori del Club in azioni tangibili – afferma Antonietta Calamia – e siamo felici di aver potuto offrire questo supporto ai piccoli della nostra comunità, con la certezza che, grazie alla preziosa guida di Don Francesco Vivona, questo contributo è arrivato direttamente a chi ne ha più bisogno. Per lo stesso principio, ieri, nell’imminenza delle festività pasquali, abbiamo portato vicinanza e affetto agli anziani ospiti di Villa Fontebrera”, aggiunge la presidente del Kiwanis, esprimendo sentiti ringraziamenti ai gestori della struttura, per l’ospitalità, al vicario Don Vivona per la disponibilità, e anche all’associazione di clown-terapia “Teniamoci per mano” che ha affiancato il club nell’attività di ieri pomeriggio. I volontari della clown-terapia, esperti non solo nell’animazione ma anche negli aspetti di medicina e sicurezza, hanno portato un’ondata di allegria e calore umano alle ospiti della casa alloggio, insieme a un gruppo del Kiwanis composto da Antonietta Calamia, dal vice presidente Aldo D’Amico, dal neo socio Antonio Anguzza, e da un’altra nuova iscritta, Anna Maria Genitivo, che è anche componente dell’associazione “Teniamoci per mano”.

Ciascuna delle signore ospitate nella struttura ha ricevuto infine un uovo di Pasqua, “… un piccolo gesto per manifestare ulteriore vicinanza da parte del Club, – dice Antonietta Calamia – ed è stata significativa anche la presenza degli altri soci e dei giovani del Club che con entusiasmo hanno supportato lo svolgimento dell’attività, confermando la coesione e lo spirito di servizio del gruppo”. “Queste attività – aggiunge la presidente – rappresentano solo l’inizio di un percorso: il Kiwanis Club di Erice ha già in programma ulteriori iniziative e progetti rivolti al sociale, a conferma della propria missione di supporto alla comunità e alle fasce più fragili”.