Volley: Marsala espugna Modena, ora la gara decisiva contro Imola

La Sigel Seap Marsala Volley espugna il PalaMadiba di Modena con un perentorio 1-3 (25/22, 16/25, 13/25, 20/25), conquistando tre punti pesanti nella corsa alla permanenza in Serie A2 Tigotà. Una vittoria di nervi, tecnica ed orgoglio che proietta il Marsala Volley verso l’ultima, decisiva “finale” casalinga contro Imola. Il match è iniziato in salita per le marsalesi con il Volley Modena, nonostante il verdetto amaro della retrocessione già scritto, che onora l’impegno giocando un primo set ad altissima intensità. Le emiliane di casa hanno creato subito un gap importante, gestendo il vantaggio fino al 25/22 finale. Ma è proprio nel momento di massima pressione che è emersa l’anima della Sigel Seap. Capitan Caserta e compagne, invece di accusare il colpo, hanno resettato ogni timore, trasformando la rabbia in energia. Dal secondo parziale in poi, in campo si è vista una sola squadra, Marsala ha alzato il muro, blindato la difesa e martellato con precisione chirurgica. I parziali del secondo (16/25) e terzo set (13/25) sono la fotografia di un dominio assoluto, culminato poi nel quarto set (20/25) che ha chiuso definitivamente i conti.

Sebbene la matematica non abbia ancora posto il sigillo definitivo, la vittoria in terra emiliana sposta pesantemente l’inerzia della Pool Salvezza a favore del roster lilibetano. Tra le tre formazioni ancora in lizza per il traguardo, Marsala si posiziona oggi come la candidata più autorevole a centrare l’obiettivo, forte di una condizione psicofisica ritrovata proprio in questo “mini sprint” finale. L’equilibrio sottile di questa coda di stagione troverà la sua risoluzione sabato prossimo. Il calendario mette di fronte alla Sigel Seap Marsala Volley l’ultimo ostacolo, la sfida interna contro Imola. Sarà un sabato pasquale di passione pura, dove il pubblico marsalese sarà chiamato a trasformare il palazzetto in una bolgia a tinte azzurre.

“Grande prova di carattere nella nostra trasferta a Modena, dovevamo portare a casa tre punti, e lo abbiamo fatto, dichiara capitan Giulia Caserta. Sono davvero fiera delle mie compagne, di come siamo riuscite a compattarci e reagire dopo un periodo complicato. Stasera ci godiamo questa vittoria, ma da domani testa all’ultima partita di campionato, ci giochiamo tutto per la salvezza”. La salvezza è lì, a portata di mano. Servirà la stessa lucidità e la stessa fame mostrate al PalaMadiba per scrivere l’ultima, bellissima pagina di questa stagione.