 Trofeo Volley-Pasqua ’26: vince la squadra del Liceo trapanese Fardella-Ximenes

La squadra di pallavolo del Liceo Fardella-Ximenes di Trapani ha vinto il “3° Trofeo Triennio Volley-Pasqua 2026” superando al termine di una avvincente finale la squadra dell’Istituto Leonardo da Vinci-Marino Torre di Trapani. Al terzo posto si è classificata la squadra dell’Istituto Biagio Amico di Trapani. A seguire le squadre del “Management dello Sport” dell’Istituto Salvatore Calvino, del Rosina Salvo di Trapani, dello Sciascia-Bufalino di Erice e dell’Ignazio e Vincenzo Florio di Erice.

Il torneo, combattutissimo e con risultati delle partite quasi sempre in bilico, ha visto una grande partecipazione degli studenti degli istituti che hanno aderito all’iniziativa, in una giornata di sport che ha centrato in pieno lo scopo principale della kermesse: quello di favorire i valori dello sport, della sana competizione, del puro divertimento e la socializzazione tra gli studenti delle scuole della città. Anche quest’anno il Trofeo Triennio Volley è stato organizzato dalla specializzazione in Management dello Sport dell’Istituto di Istruzione Superiore “Salvatore Calvino” con la collaborazione del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Pallavolo e del Panathlon Club di Trapani. Nel corso della cerimonia di premiazione alla squadra del Management dello Sport del “Calvino” è stato assegnato il Premio Fair Play messo a disposizione dal Panathlon Club di Trapani.