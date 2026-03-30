Trapani perde anche con Foggia, è sempre più buio

Il Trapani cade anche sul campo del Foggia nella 34ª giornata di Serie C Girone C, perdendo 1-0 allo “Zaccheria” contro una squadra in piena crisi di risultati. A decidere il match è il gol di Staver in avvio di ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo un primo tempo equilibrato ma con il Foggia più intraprendente, i granata hanno faticato a costruire gioco e a rendersi realmente pericolosi. Nella ripresa, il Trapani ha subito immediatamente il colpo dell’1-0 e non è poi riuscito a reagire con efficacia. Poche le occasioni create, con l’unica vera chance nel recupero capitata a Matos, che però ha spedito alto.

Per la squadra siciliana arriva così una sconfitta pesante, che lascia il Trapani fermo al terzultimo posto con 27 punti, mentre il Foggia sale a 26, portandosi a una sola lunghezza. Ora, oltre alla trasferta di Monopoli in programma il 4 aprile, l’attenzione è tutta rivolta alle imminenti decisioni della giustizia sportiva, che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione dei granata.