Trapani Oltre, nasce il turismo accessibile: pannelli in braille davanti ai monumenti

È stato presentato questa mattina, nella cornice di Palazzo Cavarretta, il progetto “Trapani Oltre – Turismo accessibile”, iniziativa pensata per promuovere un modello di turismo sempre più inclusivo e attento ai bisogni di tutti. Un percorso concreto che punta a rendere il patrimonio storico e culturale della città più fruibile anche alle persone con disabilità visiva, grazie all’installazione di pannelli informativi in braille davanti ad alcuni dei luoghi simbolo del capoluogo. Il progetto è stato realizzato con il supporto del Cesvop e grazie alla rete territoriale composta da Azione X Odv, Ermes OdV, I.I.S.S. Rosina Salvo, Legambiente ed Eventiamo.it, realtà che hanno messo insieme competenze, sensibilità ed esperienze diverse per contribuire a costruire una Trapani più accogliente e accessibile.

I pannelli nei principali siti storici della Città

Tra le azioni principali dell’iniziativa c’è “Conoscenze accessibili”, che ha portato all’installazione dei pannelli in braille in prossimità di alcuni monumenti e siti di particolare valore storico e culturale: Torre di Ligny, Lazzaretto, Palazzo Cavarretta, Palazzo D’Alì e la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. L’obiettivo è semplice ma importante: permettere anche ai non vedenti di conoscere e vivere il patrimonio cittadino in maniera più autonoma e completa. Nel corso della presentazione, ampio spazio è stato dedicato al valore sociale del progetto e al ruolo del volontariato. Rosaria Bonfiglio, presidente di Azione X, rivolgendosi agli studenti dell’Istituto Rosina Salvo, ha sottolineato come “il volontariato rappresenti la massima espressione del bene comune: un impegno privo di interessi privati, dove il dono è assoluto e senza ritorno”. Bonfiglio ha evidenziato come proprio questa gratuità rappresenti un elemento fondamentale per tenere unita la comunità, contrastando frammentazione e isolamento.

Promozione turistica e inclusiva

Sulla stessa linea Giuseppe Puglia, presidente di Ermes, realtà impegnata nella promozione del turismo sociale, che ha ricordato come oggi il turismo debba essere considerato un diritto effettivo per tutti. “Il turismo, ormai percepito come un diritto irrinunciabile, deve diventare concretamente esigibile anche per le persone con disabilità o con esigenze specifiche”, ha affermato, spiegando come “Trapani Oltre” voglia essere proprio un passo in questa direzione, con ricadute positive non solo sul piano sociale ma anche per il sistema dell’accoglienza e per le imprese del settore. Per Rossella D’Angelo, responsabile territoriale del Cesvop, “ripensare l’offerta con contenuti sociali moderni, con attenzione ai bisogni delle persone e con una visione orientata al futuro significa migliorare la qualità dell’accoglienza per tutti”.

Un progetto più ampio

Il progetto si inserisce in un contesto in cui restano ancora numerose criticità da affrontare. Tra queste, l’inadeguatezza di alcune strutture, la necessità di una maggiore formazione degli operatori e la mancanza, in molti casi, di una rete efficiente capace di accompagnare la persona nel pieno esercizio del diritto a viaggiare e a vivere il territorio. Proprio per questo, “Trapani Oltre” si propone come un primo tassello di un percorso più ampio, orientato ad abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali. Nel corso dell’incontro sono stati rivolti ringraziamenti alla Soprintendenza, per le autorizzazioni concesse, al Comune di Trapani per la collaborazione istituzionale – rappresentato stamattina dall’assessore ai servizi sociali Giuseppe Virzì – e a Dario Di Gesù, che ha curato la parte tecnica del progetto. La presentazione di questa mattina si è trasformata così in un momento di confronto tra istituzioni, scuola, volontariato e operatori turistici, con un obiettivo condiviso: costruire una Trapani più accessibile, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.