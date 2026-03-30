Nuova Pallacanestro Marsala trionfa sul Basket Scicli Meerkat: 86-79, vittoria di squadra al PalaMedipower

La Nuova Pallacanestro Marsala centra un’impresa fondamentale nella poule salvezza di Serie C, battendo il temibile Basket Scicli Meerkat con il punteggio di 86-79. Il PalaMedipower, gremito di tifosi appassionati, è stato il teatro di una prestazione corale che ha ribaltato le gerarchie della classifica e acceso le speranze per i playout. Partita equilibrata fino al terzo quarto, risolta da una strepitosa accelerazione marsalese che ha premiato il gioco collettivo e la profondità del roster.

La NPM sapeva fin dal pre-partita che sarebbe stato cruciale contrastare la fisicità degli avversari, noti per dominare il pitturato con i loro lunghi atletici. I ragazzi di coach Grillo hanno eseguito alla perfezione il piano gara: bravi a tenere i lunghi di Scicli lontani dall’area, grazie a una difesa aggressiva e intelligente che ha limitato le second chance. Controllando i rimbalzi e proteggendo l’area con rotazioni rapide, Marsala ha neutralizzato il punto di forza dei Meerkat, impedendo facili canestri sotto canestro.

Questo approccio difensivo ha aperto la via al contropiede: la NPM, in velocità, ha sfruttato transizioni letali e tiri aperti. Nel primo tempo le squadre si studiavano, con parziali in equilibrio (Marsala avanti di poco), ma nel secondo tempo Marsala ha allungato, toccando il +10 nel quarto periodo grazie a una difesa asfissiante e un attacco fluido.

Vittoria di squadra e di gruppo, dove ogni giocatore ha dato il suo contributo essenziale. La panchina è stata eroica: tutti i cambi hanno dato energia e qualità. Menzione speciale per Calabrese, arrivato da Roma che, chiamato in campo per far rifiatare i nostri lunghi, ha risposto con minuti di qualità altissima, bloccando penetrazioni, rubando palloni e segnando canestri clutch che hanno mantenuto l’equilibrio nei momenti caldi. Adesso i lilibetani pensano già ai playout, con la prima gara in cui non avranno il fattore campo a favore, ma sicuramente questa vittoria darà morale per l’ultima fase del campionato.