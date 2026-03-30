Marsala: scaricava rifiuti speciali in periferia, denunciato 54enne

Scaricava all’aperto rifiuti illecitamente ed è stato beccato. I Carabinieri della Stazione San Filippo di Marsala coadiuvati dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura – nucleo CITES – distaccamento Trapani, hanno denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, un 54enne del posto. I militari all’esito di accertamenti appuravano che l’uomo dopo aver trasportato rifiuti speciali non pericolosi a bordo di un furgone, li abbandonava illecitamente in un’area verde di quella periferia, pertanto procedevano a deferirlo in stato di libertà all’autorità Giudiziaria ponendo il furgone sotto sequestro. Non è la prima volta che fenomeni del genere accadono a Marsala e in Provincia.