Futsal: il Mazara vince sul Messina e si guadagna un posto nei play off

Il Futsal Mazara compie una grande impresa in casa contro il Messina Futsal: in una gara vera, i gialloblu si impongono 6-3 e impongono lo stop ai peloritani, che vincono comunque il campionato approfittando del k.o. interno del Marsala, mentre la formazione di mister Enzo Bruno festeggia una storica qualificazione ai play off di Serie A2.

Il Futsal Mazara comincia la gara a spron battuto collezionando due occasioni con Joao, ma alla prima chance il Messina si porta avanti con Puglisi, che approfitta al meglio di una disattenzione gialloblu. I mazaresi si riversano in avanti rendendosi pericolosi, ma Dovara dice di no prima a Daricca, poi salva sulla linea sul tentativo di Di Conto e infine si oppone anche a Buscaglia. A metà tempo è Agugliaro a provarci con un destro potente, mentre all’11’’ fallo di Piccolo da ultimo uomo con Joao lanciato a rete, solo giallo per il capitano del Messina tra le proteste mazaresi. I padroni di casa rischiano poco dopo su una conclusione di Caropi, ma si riaffacciano subito in avanti con Daricca, il cui tentativo si infrange sul petto di Dovara, sulla ribattuta si avventa Di Conto che centra il palo. Poco dopo, gran servizio di Daricca per Felipe Alves che in scivolata non centra la porta di un nulla. È però il preludio al pari che arriva sugli sviluppi di una mischia con l’ultimo tocco di Salvo Bruno che a poco più di 2’ dall’intervallo fa 1-1. Il gol dà slancio ai mazaresi che una trentina di secondi dopo trovano anche il raddoppio con il gol dell’ex Di Conto, su servizio di Felipe Alves. Si va così al riposo sul 2-1.

Nella ripresa è il Messina a partire meglio, con due limpide occasioni: prima Caropi centra la traversa, poi Piccolo da buona posizione spedisce sul fondo. Sono però soltanto due fiammate, con la risposta gialloblu che arriva con Agugliaro, il cui tentativo esce di un nulla a lato. Al 6’ della ripresa, arriva il tris mazarese con Joao, che con un diagonale potente batte Dovara sul secondo palo. Il Messina prova a reagire, ma prima Danek dice di no a Flores, poi al 9’ Bruno firma il poker mazarese, che vale il +3. Gli ospiti provano a riversarsi in avanti ma lasciano tanti spazi, tanto che al 10’ Buscaglia prima centra il palo e poi timbra il suo ritorno in campo con il gol che vale il momentaneo 5-1, finalizzando al meglio un calcio piazzato. Mister Fiorenza si affida al power play, Danek blocca un tiro di D’Angelo e su rinvio trova il gol del 6-1 a porta sguarnita. Poco dopo, anche Daricca prova a colpire a porta vuota, ma il pallone esce di poco. Con il passare dei minuti, mister Bruno dà spazio prima tra i pali a Russo e poi ai giovani Scilla e Pirrone, prodotti dell’Under 19 gialloblu. I messinesi si riversano in avanti, al 13’ Caropi accorcia le distanze. Nel finale, Russo si oppone a Saccone e allo stesso Caropi, Puglisi centra una traversa, poi a 3’ dal termine Flores trova la terza rete peloritana. Per gli ospiti le buone notizie arrivano però da Marsala, dove i lilibetani cadono contro il Regalbuto e così nell’ultimo minuto il cronometro scorre senza che si giochi, aspettando la sirena che regala la festa a entrambe le squadre per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Il Futsal Mazara si proietta adesso ai play off: il cammino comincerà proprio col sentitissimo derby contro il Marsala Futsal.