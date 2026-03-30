Al Carcere di Trapani l’incontro “Conoscere per ricordare” il 1° aprile

Mercoledì 1° aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nell’aula Bunker annessa alla Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani si terrà un evento formativo, realizzato nell’ambito del progetto “Processo Simulato”, dal titolo “CONOSCERE PER RICORDARE. Dagli atti alla scena: un percorso di consapevolezza”. Tale iniziativa formativa rientra nel più ampio progetto di alternanza scuola – lavoro sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Trapani con i Dirigenti Scolastici dei seguenti istituti d’istruzione superiore: – “S. Calvino – G. B. Amico” di Trapani; – “R. Salvo” di Trapani; – “I. e V. Florio di Erice – Trapani; – “V. Fardella – Ximenes” di Trapani. Si tratta di un progetto attraverso il quale il quale gli studenti frequentanti quattro istituti d’istruzione superiore del territorio trapanese ed il Polo Universitario di Trapani “metteranno in scena” la ricostruzione giudiziaria della strage di Pizzolungo. L’iniziativa è organizzata dal Tribunale di Trapani unitamente alla Procura della Repubblica di Trapani e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la partecipazione dell’Università degli studi di Palermo – Polo Universitario di Trapani e dell’associazione CO.TU.LE.VI.