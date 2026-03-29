Pallamano: in A1 Erice vince e consolida il 1° posto. Decima vittoria consecutiva per Trapani in A2

Vittoria larga e obiettivo centrato. L’AC Life Style Erice supera Teramo con il punteggio di 23-45 al termine di una gara indirizzata già nella prima frazione e gestita con continuità fino alla sirena finale. Le Arpie prendono il controllo dopo l’equilibrio iniziale, allungano progressivamente il divario e chiudono il primo tempo sul 9-23, mantenendo lo stesso ritmo anche nella ripresa. Un successo che consegna aritmeticamente il primo posto in classifica e certifica la solidità del percorso costruito lungo tutta la regular season.

CRONACA

Erice parte bene andando subito sul 1 a 3 grazie a Zizzo e Ahanda. Le padrone di casa provano a rientrare mantenendo alto il ritmo e dopo 9 minuti di gioco trovano il pareggio, 5 a 5. Do Nascimento e Cabral Barbosa non ci stanno e portano subito le Arpie sul +3. La crisi di Teramo continua con Manojlovic che punisce in contropiede per il 6 a 11. Le Arpie martellano andando sul + 9 con la rete di Martinez Bizzotto. Anche Severin si iscrive al banchetto delle neroverdi che volano verso il primo posto matematico in A1. Francesca Ferraresi, Valentina Martinez Bizzotto e Ramona Manojlovic chiudono il primo tempo sul punteggio di 9 a 23.

Nel secondo tempo, l’andamento non cambia: le Arpie attacco lasciando un ampio margine tra loro e le padrone di casa. Erice vola sul +16 dopo appena 12 minuti di gioco del secondo tempo. Il timeout di Teramo non cambia la musica in campo: Zizzo insiste con lo spartito di coach Frédéric Bougeant, 16 a 35 e partita in ghiaccio. Pessoa recupera, Ferraresi segna il gol ed Erice continua con una armonia importante: +20. Gli ultimi 11 minuti servono solo per aggiustare il punteggio finale: inizia la festa. Le Arpie sono matematicamente prima in classifica.

IL TABELLINO

Sirio Toyota Teramo – AC Life Style Handball Erice 23-45 (9-23)

Sirio Toyota Teramo:

Engel 2, Di Pietro, Sila 2, Pugliara 5, Canzio 1, De Angelis, Ratsika, Chandarli 6, Farisé, Capone 2, Giamberardino, De Flaviis, Galletti, Panayotova 5. All. Maria Daniela Palarie

AC Life Style Handball Erice:

De Marinis, Bernabei 1, Severin 4, Ferraresi 5, Tarbuch 1, Martinez Bizzotto 9, Zizzo 6, Manojlovic 4, Do Nascimento 6, Iacovello, Pessoa 3, Ahanda 4, Cabral Barbosa 2. All. Fred Bougeant.

Arbitri: Dionisi Carlo – Maccarone Stefano

Commissario: Pasciuto Francesco

PROSSIMO IMPEGNO

Il campionato proseguirà il prossimo sabato 4 aprile. La AC Life Style Handball Erice sarà impegnata in casa, contro la Securfox Ariosto Ferrara. La gara avrà inizio alle ore 19 e sarà valevole per la ventiduesima giornata (undicesima di ritorno e ultima).

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Decima vittoria consecutiva e percorso che prosegue senza interruzioni per l’Handball Trapani, che supera Acireale con il punteggio di 8-44, chiudendo la gara già nella prima frazione e confermando continuità di rendimento e solidità di gruppo. Un successo che consolida il momento positivo della squadra e proietta le granata verso la fase decisiva della stagione, con i pre-playoff ormai all’orizzonte.

Top Five Acireale – Handball Trapani 8-44 (6-22)

Top Five Acireale:

De Bernardis, Roncati, Cariddi, D’arrigo 1, Vinciguerra 1, Panebianco 2, Brischetto, Vasta, Koco, Bandiera, Nasisi 3, Aleo 1, La Rosa, Leocata. All. Letizia Norma Giannì

Handball Trapani:

Bustos, Stellato 7, Ronga 3, Marino 2, Borodai 1, Lusarreta 3, Scordamaglia 1, Ferraro, Ferraresi 7, Ascorti 3, Di Prisco 3, Lazea 6, Podariu 7, Contino 1. All. Lucas Vitale Alvarez

Arbitri: Botano Delia Antonella – Giallongo Valentina