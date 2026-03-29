Lutto nel mondo dello spettacolo e della cultura. È morto oggi a Roma, all’età di 73 anni, David Riondino. Il cantautore e attore combatteva contro una grave malattia da alcuni anni. Era nato a Firenze il 10 giugno 1952. Tra i suoi brani celebri ‘Maracaibo’, cantata da Lu Colombo nel 1981.

I suoi sono album e spettacoli mescolano satira, tradizione popolare e poesia, facendosi apprezzare per la sua ironia e la grande capacità di attraversare stili e generi diversi. Ha collaborato con artisti come Dario Vergassola, Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, Serena Dandini e Stefano Bollani, partecipando a numerosi programmi televisivi: Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio, Raiot, A tutto volume. Ha scritto per Cuore, Comix, Boxer, Tango, Il Male e Il Manifesto Ha lavorato in radio, per la televisione e al cinema, dirigendo anche un film da regista Cuba Libre – Velocipede ai piedi.

Nel 2007 Riondino si esibì al Complesso San Pietro di Marsala con uno spettacolo ispirato all’autobiografia in versi di Garibaldi, nel corso del convegno “Cantieri di Storia”, promosso dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea.

I funerali di David Riondino si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma.