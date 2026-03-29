Beffa Marsala Futsal: il Regalbuto vince e il titolo A2 sfuma. Ora attesa per i play off

E’ ancora il Regalbuto la ‘bestia nera’ del Marsala Futsal 2012. E di nuovo l’ultima giornata di Campionato. A Capo Boeo i biancazzurri si sono presentati senza nulla da perdere e forse con la testa più sgombra dei lilybetani. Mentre a 22 km di distanza il Futsal Mazara ha piegato la capolista Messina 6 a 3, guadagnandosi un posto nei play off, il Marsala non è riuscito a cogliere la ghiotta occasione per portare a casa il titolo (il Messina aveva solo 2 punti di vantaggio in classifica). O meglio, per soli 5 minuti i ragazzi di Mister Tutilo lo hanno potuto assaporare, prima che il Regalbuto cercasse il pari e il sorpasso, terminando la gara con il risultato di 4 a 7. C’è tanta amarezza in casa azzurra, ma anche la consapevolezza che inizierà un altro Campionato, quello dei play off di A2, con la prima sfida che sarà proprio contro i ‘vicini’ gialloblu. Da menzionare un pubblico delle grandi occasioni, che ha sostenuto la squadra fino alla fine con cori, striscioni e bandiere.

Primo tempo_ Avvio vivace con De Bartoli subito intraprendente che non trova spazi, mentre il Regalbuto si rende pericoloso in contropiede trovando pronto Vallarelli. Il Marsala prova a costruire con Barroso, Tendero e Cazzin, ma al 9’ sono gli ospiti ad andare in goal con Ferrante dopo una traversa. La reazione dei padroni di casa è immediata: al 10’ Foderà firma l’1-1, poi all’11’ Cazzin trasforma una punizione conquistata da Felder, steso da Campagna che viene ammonito. Il vantaggio dura poco perché Capuano, in contropiede, ristabilisce subito la parità. Il Marsala alza ancora il ritmo con belle intuizioni di Bonafede e con l’uno-due di De Bartoli e Barroso, senza però concretizzare. Nel finale arriva la beffa: ancora Capuano firma il 2-3 per i biancazzurri. Prima dell’intervallo espulso Lo Cicero per fallo su De Bartoli, poi palo clamoroso di Barroso.

Secondo tempo_ Nella ripresa il Marsala parte forte. Dopo appena un minuto Barroso firma il 3-3 al termine di un’azione corale rifinita dal perfetto assist di Cazzin. Dagli altri campi arrivano intanto notizie incoraggianti, con il Mazara avanti sulla capolista Messina. Gli azzurri spingono e al 4’ completano la rimonta: splendida azione costruita da Patti e Barroso, con De Bartoli che al centro dell’area scarica in rete il goal del 4-3. Il Marsala sfiora anche il quinto goal con Barroso e per alcuni minuti accarezza il sogno promozione in A2 Élite. Ma il Regalbuto non molla e al 7’ trova il 4-4 ancora con Capuano, uno dei protagonisti del match. Sale il nervosismo e gli ospiti ne approfittano: al 9’ Ferrante firma il sorpasso sul 4-5. Il Marsala spreca troppo, colpisce solo a tratti e si scopre in difesa. Nel finale Capuano cala il poker personale in contropiede, poi Campagna chiude i conti sul 4-7 approfittando del power play e della porta sguarnita dei lilybetani. Ora per il Marsala resta la strada dei play off.